2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали при столкновении легковушек в Мостовском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 31 октября в деревне Плодовая не разъехались два "Фольксвагена". Водитель "Джеты" при выезде со второстепенной дороги не уступил "Пассату".

"В результате ДТП пострадали 2 пассажира легковых машин. 53-летнего жителя Гродно, который находился в "Джете", с ушибом головного мозга и 31-летнюю пассажирку автомобиля "Фольксваген Пассат" с переломом грудины и ушибом сердца госпитализировали", - сказали в ГАИ.

Сообщается, что все участники аварии были пристегнуты. Проводится проверка.-0-