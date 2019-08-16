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Два человека пострадали при столкновении мотоцикла с авто в Витебске

Происшествия 16.08.2019 | 18:42
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоцикл столкнулся с автомобилем в Витебске, в результате аварии пострадали мотоциклист и его пассажир, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 16 августа около 11.00 на перекрестке улиц Лазо и Фрунзе. 54-летний житель Витебска, управляя Автомобиль Ford Transit при повороте налево столкнулся с мотоциклом Kawasaki Ninja, который двигался во встречном направлении. Водители двигались на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 27-летний водитель мотоцикла и 22-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в Витебскую областную клиническую больницу. Пассажир мотоцикла мотошлем не использовал.

Еще одно ДТП с мотоциклом произошло в Витебске 15 августа около 22.00 на перекрестке проспекта Московского и улицы П.Бровки. 35-летний житель Витебска на мотоцикле Kawasaki ZХ не справился с управлением и упал. Он получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был госпитализирован в реанимационное отделение Витебской областной клинической больницы.

По факту происшествий проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей мотоциклов соблюдать правила дорожного движения и использовать мотошлемы. Также мотоциклисты должны не забывать даже днем двигаться с включенным ближним светом фар, а в темное время суток не лишним будет надеть одежду со световозвращающими элементами, чтобы стать заметнее для других водителей на дороге.-0-

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

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Теги
Витебск, ГАИ, ДТП, МВД, травматизм
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