Два человека пострадали при столкновении мотоцикла с трактором в Брагинском районе

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе столкнулись мотоцикл и трактор, в результате аварии пострадал мотоциклист и его пассажир, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло утром 4 июля. 53-летний водитель трактора "Беларус МПТ-461.1" ехал по автодороге Калинковичи - Брагин - Комарин - граница Украины. На перекрестке Комарин - Карловка он не уступил дорогу мотоциклу Bajaj Boxer BM 150X.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

В результате происшествия 38-летний мотоциклист и 34-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были доставлены в Брагинскую ЦРБ.-0-