Два человека пострадали в аварии на лесной дороге под Новогрудком

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На лесной дороге в Новогрудском районе легковушка влетела в дерево. Два человека в больнице, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла вечером 7 апреля на дороге Березовка - Василевичи - Пудино в Новогрудском районе. "Ауди" под управлением 52-летнего водителя двигалась в сторону деревни Василевичи. На одном из участков дороги в лесу мужчина не справился с управлением. Легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево.

"В результате ДТП водитель получил травму головы, грудной клетки, живота, а также различные ушибы и переломы. У 43-летнего пассажира также травма головы и перелом носа", - сообщили в ГАИ.

Мужчины доставлены в реанимацию Лидской ЦРБ. Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-