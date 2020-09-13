Два человека пострадали в аварии с участием машины ГАИ в Минске

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате аварии на съезде с МКАД двое водителей госпитализированы. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около полудня на съезде с внешнего кольца МКАД столкнулись служебная машина ГАИ и легковая "Тойота".

Автомобиль ГАИ двигался с включенными проблесковыми маяками. Он выехал с кольца в правую полосу по улице Тимирязева, где и столкнулся с "Тойотой", двигавшейся со стороны Ратомки.

Оба водителя доставлены в больницу с травмами и ушибами.

"По факту аварии проводится проверка. Выясняются обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД столицы", - сообщили в министерстве.-0-