4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в ДТП в Шумилинском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
По данным следствия, сегодня ночью 37-летний водитель за рулем автомобиля "Мазда 6" двигался по дороге Р20 Витебск-Полоцк-граница Латвии. Около 3.35 на 37-м км вблизи деревни Мазеки выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным седельным тягачом "Вольво FH" с полуприцепом.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 39-летний пассажир получили телесные повреждения. Они госпитализированы. В момент ДТП водители автомобилей были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Следователи назначили судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, производство которых поручено ГКСЭ. Проводится проверка.-0-
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