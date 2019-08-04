4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в ДТП в Шумилинском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, сегодня ночью 37-летний водитель за рулем автомобиля "Мазда 6" двигался по дороге Р20 Витебск-Полоцк-граница Латвии. Около 3.35 на 37-м км вблизи деревни Мазеки выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным седельным тягачом "Вольво FH" с полуприцепом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 39-летний пассажир получили телесные повреждения. Они госпитализированы. В момент ДТП водители автомобилей были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Следователи назначили судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, производство которых поручено ГКСЭ. Проводится проверка.-0-