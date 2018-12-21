Два человека пострадали в столкновении грузовика и легковушки под Гродно

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в столкновении грузовика и легковушки на дороге Гродно-Заречанка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла около 13 часов неподалеку от деревни Соловьи. По предварительной информации, водитель грузовика "Мерседес" на закруглении дороги при объезде стоящего автомобиля столкнулся с легковушкой. "От удара ВАЗ развернуло. В аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Они госпитализированы. Водитель грузовика серьезных травм не получил", - уточнили в ГАИ региона.
Обстоятельства ДТП выясняются. Проводится проверка.-0-
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