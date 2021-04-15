Два человека пострадали в столкновении грузовика и легковушки в центре Гродно

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На перекрестке в центре Гродно столкнулись МАЗ и "Тойота", в результате пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла сегодня около 15.40 на ул.Мицкевича. По предварительной информации, легковая "Тойота" выезжала со второстепенной дороги. Ее водитель не предоставил преимущество МАЗу, двигавшемуся в направлении площади Тизенгауза. "Удар пришелся в левую часть легковушки. Для деблокирования водителя понадобилась помощь спасателей", - рассказали в ГАИ.

Обстоятельства аварии устанавливаются. После ДТП 63-летнего водителя "Тойоты" и пассажира легковушки доставили в больницу.-0-