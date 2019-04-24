Два человека пострадали в столкновении легковушки и мотоцикла в Лиде

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Парень и девушка пострадали в столкновении легковушки и мотоцикла в Лиде, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 23 апреля на пересечении проспекта Победы с улицей Транспортной. "Водитель "Ауди" совершал левый поворот и не пропустил мотоцикл, который двигался по главной дороге. Избежать столкновения не удалось", - рассказали в ГАИ.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

С травмами 24-летнего мотоциклиста и его 21-летнюю пассажирку госпитализировали.-0-