Два человека пострадали в столкновении легковушки и мотоцикла в Лиде

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Парень и девушка пострадали в столкновении легковушки и мотоцикла в Лиде, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 23 апреля на пересечении проспекта Победы с улицей Транспортной. "Водитель "Ауди" совершал левый поворот и не пропустил мотоцикл, который двигался по главной дороге. Избежать столкновения не удалось", - рассказали в ГАИ.
С травмами 24-летнего мотоциклиста и его 21-летнюю пассажирку госпитализировали.-0-
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