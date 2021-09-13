13 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в столкновении мотоцикла и легковушки в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошло днем 12 сентября на кольцевой развязке у торгового центра по улице Янки Купалы.

"Водитель легкового "Ситроена", двигавшийся в сторону проспекта Клецкова, при перестроении в правую полосу не убедился безопасности маневра и не уступил дорогу мотоциклу. Произошло столкновение", - рассказали в ГАИ.

В результате аварии пострадали сам мотоциклист и его пассажирка, которую с переломом костей таза госпитализировали.

По факту аварии назначена проверка.-0-