Два человека потерялись в лесах Брестской области за прошедшие сутки

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесном массиве Брестской области за прошедшие сутки потерялись два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Первое сообщение о пропаже человека в лесном массиве поступило спасателям 20 сентября в 12.20. В районе деревни Вулька-Городищенская Пинского района заблудилась женщина 1940 года рождения. Уже в 13.50 гражданка была обнаружена в лесу работниками МЧС.

Информация о заблудившейся в лесу женщине 1936 года рождения вблизи поселка Сосновый Бор Ивацевичского района пришла в службу спасения в тот же день в 18.35. Чуть более часа потребовалось для поиска гражданки. Ее обнаружили работники лесничества.

В медицинской помощи женщины не нуждались.-0-