Два человека спасены, четверо эвакуированы: в Гродно горел жилой дом

5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно утром горел трехэтажный жилой дом. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня около 5.30 жительница одной из квартир трехэтажного деревянного дома сообщила о пожаре у соседей. Спасатели незамедлительно направились к месту происшествия.

"Из окна квартиры на втором этаже вырывались языки пламени, в подъезде было плотное задымление. Четыре звена газодымозащитной службы приступили к поиску в горящем жилище людей", - рассказали в МЧС.

Спасатели вынесли из соседних квартир на свежий воздух 36-летнюю женщину и мужчину 1957 года рождения. Пострадавший госпитализирован с диагнозом "отравление продуктами горения". Из квартир на третьем этаже эвакуированы двое взрослых и двое детей пяти и шести лет.

В горящей квартире на кухне на полу обнаружено тело хозяйки 1956 года рождения. Огнем уничтожено имущество в жилой комнате, закопчены стены, повреждено перекрытие. Причина пожара устанавливается.-0-