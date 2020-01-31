31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека стали жертвами пожаров в Минской и Витебской областях. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Спасателям 30 января в 11.45 поступило сообщение об обнаружении погибшего в доме по ул. Михайловской в Глубоком. В результате пожара в комнате 4х5 м уничтожен диван, закопчены стены, потолок. На месте происшествия обнаружен труп мужчины.

Другая трагедия случилась в тот же день в агрогородке Михановичи в 16.49. В результате пожара в жилом доме погиб хозяин. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

Причины пожаров устанавливаются.-0-