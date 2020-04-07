Два дома и пять хозпостроек горели в Ивьевском районе из-за сжигания мусора

7 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за неосторожного сжигания мусора в Ивьевском районе загорелись несколько построек. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 6 апреля спасателям поступило сообщение, что в деревне Чапунь огонь с сухой растительности перекинулся на строения - два нежилых дома и пять хозяйственных построек. Прибывшие подразделения МЧС приступили к ликвидации пожара. Жилые дома удалось защитить от пожара. Люди не пострадали. Огонь уничтожил один нежилой дом и четыре хозпостройки.

"Причиной возгорания стала неосторожность с огнем при сжигании мусора мужчиной 1985 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники РОВД. За нарушение правил пожарной безопасности виновный будет привлечен к ответственности", - отметили в областном управлении МЧС.

В этот же день пожар, причиной которого стало неосторожное сжигание мусора, произошел в Слонимском районе. Житель деревни Боровики развел костер для сжигания мусора на границе своего подворья неподалеку от луга. Ветер погнал огонь по сухой траве, пламя перекинулось на две хозяйственные постройки. Под угрозой оказалась вся деревня: четыре жилых и около полусотни нежилых домов. Восемь пожарных расчетов ликвидировали возгорание и устранили угрозу дальнейшего распространения огня. Люди не пострадали.

В Гродненской области с начала года зарегистрировано 53 случая загораний сухой растительности на общей площади 35,74 га, 13 лесных пожаров на общей площади 4,76 га и 1 торфяной пожар на 0,02 га.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС