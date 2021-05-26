Два ДТП почти одновременно произошли на МКАД

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 55-летний водитель автомобиля "Опель", двигаясь по МКАД стороны ул.Ф.Скорины в направлении ул.Полярной, из-за несоблюдения дистанции столкнулся с автомобилем "Мерседес". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Спустя несколько минут здесь же 59-летний водитель автомобиля "Ниссан" совершил столкновение с автомобилем "Лада". Последний отбросило на впереди стоящий автомобиль "Киа", который от удара въехал в "Пежо".

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны за рулем. Исключите все посторонние факторы, которые могут отвлекать вас от управления автомобилем. Водитель должен избегать необдуманных маневров и двигаться с такой скоростью, которая позволит своевременно обеспечить наблюдение за дорогой, ее состоянием, транспортными средствами, пешеходами, сигналами светофоров. Также необходимо помнить о том, что правильный выбор скоростного режима является одним из наиболее важных условий безаварийного управления.-0-