Два ДТП произошло на М1 в километре друг от друга

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе в километре друг от друга и примерно в одно и то же время произошло два ДТП, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Аварии произошли на 296-м и 297-м километрах автодороги М1 около 16.00. "Водители не пострадали. Две машины получили механические повреждения", - рассказал Сергей Чеботарев.

На месте работают три экипажа, обеспечивая движение транспорта. Причины ДТП выясняются, добавил он.-0-