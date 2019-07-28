Два ДТП произошло на М1 в километре друг от друга

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе в километре друг от друга и примерно в одно и то же время произошло два ДТП, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Аварии произошли на 296-м и 297-м километрах автодороги М1 около 16.00. "Водители не пострадали. Две машины получили механические повреждения", - рассказал Сергей Чеботарев.
На месте работают три экипажа, обеспечивая движение транспорта. Причины ДТП выясняются, добавил он.-0-
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