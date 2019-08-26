Два ДТП с байкерами произошли в выходные под Лидой

26 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В выходные под Лидой, в деревне Белогруда, проходил байк-фестиваль, с его участниками были зафиксированы два ДТП с тремя пострадавшими, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Первое ДТП произошло на выезде из Лиды 24 августа. Два мотоцикла двигались в попутном направлении. Один из байкеров решил повернуть налево на заправку, не пропустив второй мотоцикл. Столкновения избежать не удалось. "Мотоциклисты ехали с супругами, в результате столкновения пострадали обе пассажирки. Женщины были доставлены в Лидскую ЦРБ на обследование. К счастью, серьезных травм выявлено не было", - рассказали в милиции.
Еще одна авария произошла утром 25 августа, на месте проведения байк-фестиваля. На выезде со стоянки Toyota столкнулась с мотоциклом. В аварии пострадала пассажирка мотоцикла, ей оказывают помощь в районной больнице.-0-
Фото УВД Гродненского облисполкома