Два ДТП с пешеходами за вечер: в Полоцке погиб мужчина, в Витебске травмирована женщина

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две серьезные аварии произошли сегодня в Витебском регионе: в Полоцке в ДТП погиб местный житель, а в областном центре пешеход нарушил ПДД и попал под колеса авто, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Около 19.00 недалеко от дома №116 по улице Петруся Бровки в Полоцке 82-летний водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на 71-летнего мужчину. Трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Пешеход скончался на месте ДТП.

Примерно в это же время на улице Герцена в Витебске женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В этот момент ее сбил 36-летний водитель Fiat. Пострадавшую госпитализировали.-0-