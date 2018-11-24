Два ДТП с тяжкими последствиями произошли в Могилевской области

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области 23 ноября примерно в одно и то же время произошли два ДТП с тяжкими последствиями, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В пятницу в 19.05 30-летний житель Могилевского района за рулем "Ауди" совершил наезд на пересекавшего проезжую часть 17-летнего жителя Быховского района. ДТП произошло на 271-м км трассы граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины. В результате аварии пешеход с телесными повреждениями был госпитализирован в реанимацию. В отношении водителя Быховский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.

ДТП со смертельным исходом произошло около 19.10 возле деревни Большая Мощаница Белыничского района. 28-летний водитель "БМВ", двигаясь по 149-му км автодороги Минск-Могилев в направлении Могилева, совершил наезд на переходившую проезжую часть 50-летнюю жительницу Белыничского района. От полученных травм она погибла на месте. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, водители обоих транспортных средств были трезвы. По уголовным делам назначены судебно-медицинские, автотехнические и трасологические экспертизы, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.-0-