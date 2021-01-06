Два ДТП с участием детей произошло в Брестской области

6 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два дорожно-транспортных происшествия с участием детей зарегистрировано 5 января в Брестской области, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Первая авария случилась в 18.05 в Кобрине. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля "Aуди 80" на ул.Советской наехал на 10-летнего школьника, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу для оценки состояния здоровья.

Второе ДТП с участием несовершеннолетнего зарегистрировано в 18.40 в Бресте. По предварительной информации, на проспекте Машерова 27-летний водитель автомобиля "Опель" наехал на семилетнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребенка с травмами госпитализировали. По фактам проводится проверка.

В период зимних каникул Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее на дорогах, а родителям провести дополнительную беседу с детьми о правилах дорожного движения.-0-