Два экс-сотрудника Московского РОЧС Минска приговорены к 5 и 7 годам колонии

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве в отношении двух бывших сотрудников Московского РОЧС Минска и директора коммерческой организации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

На момент совершения преступления один из фигурантов занимал должность первого замначальника, а затем и должность начальника, второй - главного специалиста инспекции надзора и профилактики Московского РОСЧ. Будучи в сговоре, они дважды приняли от представителей коммерческих структур взятки в размере $3 тыс. и $2 тыс. Брали деньги и порознь: начальник дважды по Br2 тыс., главный специалист - $5 тыс. и $2 тыс.

Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемые получали взятки за благоприятное решение отдельных вопросов, входящих в их компетенцию, связанных с осуществлением государственного пожарного надзора.

Что касается осужденного представителя коммерческой структуры, он дал взятку в размере Br2 тыс. начальнику Московского РОЧС за благоприятное решение вопросов, связанных с прохождением государственного пожарного надзора.

В итоге первый фигурант признан виновным, в частности в неоднократном получении взяток, бездействии должностного лица. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. Также назначен штраф в размере 400 БВ на сумму Br10,8 тыс. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, с выполнением функций представителя власти, на срок 5 лет, а также специального звания "подполковник внутренней службы".

Бывший главный специалист инспекции надзора и профилактики Московского РОСЧ виновен в получении взятки и приговорен к 5 годам колонии в условиях усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти на срок 5 лет, с лишением специального звания "майор внутренней службы".

Третьему фигуранту, директору коммерческой организации, за дачу взятки назначен штраф в размере 500 БВ на сумму Br13,5 тыс.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-