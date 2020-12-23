Два "Фольксвагена" столкнулись в столице

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на повороте столкнулись такси и автомобиль каршеринга, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой Telegram-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, 44-летний водитель такси на автомобиле "Фольксваген" двигался по улице Пулихова со стороны улицы Первомайской в направлении улицы Смоленской и столкнулся при обгоне вблизи пешеходного перехода с каршеринговым автомобилем "Фольксваген", который поворачивал налево с включенным указателем.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. В отношении водителя такси составлен протокол об административном правонарушении по ч.8 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь.-0-