12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два гаража горят в Минске. Такая информация размещена в официальном Twitter-аккаунте МЧС Минска, сообщает БЕЛТА.

Спасатели работают на территории гаражного кооператива.

Как уточнили в МЧС, в 13.20 поступило сообщение о пожаре гаража на территории ГСК-14 по улице Лынькова, 6. По прибытии к месту происшествия подразделений МЧС наблюдалось горение двух гаражей на площади 20 кв.м, в каждом находился автомобиль. В двух рядом расположенных гаражах произошло повреждение перекрытий на площади 40 кв.м.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, повреждено три автомобиля (в гаражах и рядом стоящий) и три гаража.

Причина пожара устанавливается. Предполагается, что в гараже проводили сварочные работы, в результате чего произошел взрыв газовоздушной смеси. -0-