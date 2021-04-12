12 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Два года ограничения свободы получил могилевчанин за оскорбление сотрудников милиции, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Прокуратура Могилева поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного 36-летнего жителя - ему инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей", - отметили в областной прокуратуре.

Во время судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый 23 сентября 2020 года с мобильного телефона посетил социальную сеть "ВКонтакте". Мужчина увидел там размещенный пост в одной из групп с негативной оценкой работы сотрудников ОВД, их персональные данные, а также фотографии служебного автомобиля и трех правоохранителей в гражданской одежде. Могилевчанин оставил в их адрес оскорбительный комментарий с использованием ненормативной лексики.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Ленинского района Могилева постановил в отношении жителя областного центра обвинительный приговор. На основании ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.-0-