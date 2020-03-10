Два гомельчанина осуждены за незаконный оборот альфа-PVP

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля вынес приговор в отношении двух гомельчан, обвиняемых в незаконном обороте альфа-PVP, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

20-летний гомельчанин ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Имея неснятую и непогашенную судимость, вновь совершил умышленные преступления. Стремясь подзаработать, он ориентировочно с 8 по 23 июля 2019 года вступил в организованную группу, занимающуюся незаконным оборотом особо опасных психотропов на территории республики. Ему была отведена роль розничного курьера.

К делу молодой человек приобщил 21-летнего товарища, который достоверно не знал, что действует в составе организованной группы. "Оба незаконно с целью сбыта хранили при себе, на территории одного из садовых товариществ в Гомельском районе и в других местах не менее 9 г альфа-PVP. Перевозили и размещали наркотики в потайных местах в Гомеле и области", - рассказали в суде.

Курьер также в потайном месте в лесополосе недалеко от деревни Восток Гомельского района приобрел свыше 20 г альфа-PVP. Наркотик хранил для дальнейшего сбыта, пока его не обнаружили и не изъяли сотрудники милиции. Молодому человеку также вменялся грабеж: летом 2019 года в Гомеле под предлогом звонка он похитил у мужчины iPhone 6.

По совокупности преступлений младшему из обвиняемых назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. По месту отбывания он должен пройти лечение токсикомании.

Его товарищ признан виновным по ч.4 ст.328 УК. Он приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Обвиняемые должны выплатить государству более Br1,4 тыс. полученного преступного дохода.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-