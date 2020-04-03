3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два грузовика столкнулись на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктории Царук, авария произошла на внешнем кольце МКАД. "В районе дома №4 по улице Ландера из-за несоблюдения дистанции произошло столкновение двух автомобилей МАЗ. Пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения", - рассказала она.

На данный момент движение на данном участке восстановлено.

Госавтоинспекция напоминает: водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами, стоящими или движущимися по соседним полосам.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома