Два грузовика столкнулись в районе 5-го км МКАД

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два грузовика столкнулись на скользкой дороге в районе 5-го км МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 18.40 в районе 5-го км МКАД - на лесопарковой дороге в сторону гольф-клуба. "Столкнулись два МАЗа. При встречном разъезде 49-летний водитель грузовика при выборе скорости не учел дорожные условия - обледенение проезжей части. Он столкнулся с МАЗом с полуприцепом. При этом водитель первого грузовика пытался затормозить, однако автомобиль из-за наледи на дороге стал неуправляемым. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения", - проинформировали в ГАИ.

ГАИ призывает всех участников дорожного движения к повышенной внимательности и осторожности. Во время гололедицы водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию. С особой осторожностью следует двигаться во дворах, по мостам, эстакадам, продуваемым участкам дорог и при проезде пешеходных переходов. Не стоит совершать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварийным ситуациям. Пешеходу ни в коем случае нельзя выходить на дорогу, не будучи уверенным, что все автомобили остановились. Кроме того, нужно обозначить себя световозвращающим элементами.-0-