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12 марта 2020, 11:43

Два иностранца промышляли в Минске кражами из автомобилей

Фото из Telegram-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой
Фото из Telegram-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники минской милиции задержали с поличным двух иностранцев, которые промышляли кражами из автомобилей. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает БЕЛТА.

По оперативной информации, 33-летние мужчины начали свою преступную деятельность в столице с февраля. Как правило, они выбирали оживленные места возле торговых центров. Пока один прокалывал колесо автомобиля, другой наблюдал за обстановкой. Когда владелец транспорта начинал менять колесо, кто-то из них подходил к автомобилю и незаметно похищал из салона имущество.

Сыщики установили, что таким образом злоумышленники совершили минимум пять преступлений. Причиненный ущерб составляет около Br6 тыс. Возбуждено уголовное дело.

У оперативников есть основания полагать, что преступных эпизодов на счету иностранцев может быть гораздо больше. "Если вы стали жертвой аналогичного злодеяния в феврале - марте этого года, просьба обратиться в органы внутренних дел по телефону 102", - отметила Ольга Чемоданова.-0-

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