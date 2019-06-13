Два исполкома Витебской области возместят ущерб от необоснованного призыва на срочную службу

13 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области взыскал с Толочинского райисполкома и Витебского горисполкома ущерб на общую сумму более Br3тыс., причиненный необоснованным призывом граждан на срочную военную службу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Истцами выступили войсковые части, дислоцирующиеся в Минской области. В обоих случаях граждане, призванные из Витебска и Толочинского района, при прохождении срочной военной службы подали жалобы на состояние здоровье. После обследования военнослужащих военно-врачебная комиссия 432-го ордена Красной Звезды главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил признала их негодными к военной службе. В последующем они были уволены в запас по болезни.

По заключению Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил причиной необоснованного призыва на срочную военную службу граждан явилось несоблюдение установленных методик обследования. В одном случае это допустил врач-стоматолог при медицинском освидетельствовании призывника, а в последующем его коллеги поверхностно изучили медицинскую документацию и недооценили имеющиеся сведения о состоянии здоровья молодого человека. При медицинском освидетельствовании другого гражданина неполноценное обследование допустили врачи-хирурги.

По результатам рассмотрения дел экономический суд Витебской области взыскал с Толочинского райисполкома в пользу войсковой части почти Br1,9 тыс. в счет возмещения вреда, причиненного государству необоснованным призывом на военную службу гражданина, а также расходы по оплате государственной пошлины (Br629,55). С Витебского горисполкома взыскано около Br1,2 тыс. и госпошлина (Br637,5). Размер ущерба включает расходы на выплату денежного довольствия, обеспечение вещевым имуществом и продовольствием.

Решения суда не обжаловались и вступили в законную силу.-0-