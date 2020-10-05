Два комбайна горели за сутки в Витебской области

5 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Два кормоуборочных комбайна горели за минувшие сутки в Витебской области, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Первое сообщение о пожаре комбайна поступило спасателям в 11.43 из деревни Вишнево Полоцкого района. В результате происшествия в машине были повреждены моторный отсек, кабина и колеса. Второй случай произошел чуть позже в деревне Пуськи Чашникского района. Информация о нем поступила в МЧС в 12.46. В комбайне повреждены моторный отсек и кабина.

Причина пожара в обоих случаях устанавливается.-0-