8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два крупных лесных пожара тушат в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Сразу два крупных лесных пожара тушит в эти минуты государственная лесная охрана. Оба - в Гомельской области: Лельчицком и Чечерском районах. Общая площадь очагов уже превысила 300 га. С огнем борются несколько сотен человек, задействована вся спецтехника лесхозов, привлечена помощь авиации МЧС", - сказали в пресс-службе.

Наиболее сложная ситуация складывается в Лельчицком лесхозе. О наличии возгорания в Гребеневском лесничестве здесь стало известно в 4 часа утра. Пожар был обнаружен лесной охраной. Работники лесхоза оперативно выехали на место, однако остановить огонь собственными силами не удалось. По предварительным данным, площадь очага пожара может составлять порядка 250 га. "Ситуация усугубляется тем, что огонь подходит к границам Украины. Государственная лесная охрана делает все, чтобы не допустить распространения огня", - отметили в министерстве. На помощь выехали работники соседних лесхозов: Мозырского опытного и Ельского. К тушению привлечена также авиация МЧС, около двух десятков единиц специальной техники лесхозов. Всего в тушении участвуют около 200 человек. Причина возгорания устанавливается.

Крупный лесной пожар сегодня произошел и на территории Нисимковичского лесничества Чечерского спецлесхоза. Здесь причиной стал переход огня с территории России. Ситуация усугублялась сильным порывистым ветром. Всего на тушении было задействовано 30 человек. По состоянию на 11.00 его удалось локализовать. Площадь очага составила около 60 га. "Спецлесхозу удалось самостоятельно справиться с пожаром, локализовать его. Но тушение еще продолжается", - обратили внимание в пресс-службе.

С начала года в Беларуси произошло уже 270 лесных пожаров с общей площадью свыше 700 га. Первый был зафиксирован на территории Брестской области в середине марта. Столь раннему открытию пожароопасного сезона способствовало отсутствие снежной зимы.

Чтобы обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, предотвратить еще большее количество лесных пожаров, южные регионы страны начали вводить временные запреты на посещение лесов. Нарушителям грозит штраф. По данным на 14.00, запрет на посещение лесов действует уже в 15 районах Беларуси. Ознакомиться с актуальной информацией о наличии либо отсутствии запретов можно на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства: http://www.mlh.by/maps/map.php.-0-

Фото Министерства лесного хозяйства