Два лесных пожара потушены за сутки в Гомельской области 

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за прошедшие сутки ликвидированы 2 лесных пожара. Об этом сообщили БЕЛТА в областном УМЧС.





Пожары возникли на территории Лоевского и Ветковского районов на общей площади 17,9 га. Кроме того, спасатели потушили один торфяной пожар площадью 0,004 га в Рогачевском районе и 5 пожаров травы и кустарника площадью 2,54 га на территории Брагинского, Гомельского, Жлобинского и Лоевского районов.





Не ликвидированы 2 лесных пожара площадью 0,35 га в Октябрьском районе и 0,5 га в Лельчицком районе.





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За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрирован один пожар, на котором спасен и травмирован один человек и повреждено одно строение. При оказании помощи населению в поиске людей спасены два человека. На оказание технической помощи сотрудники МЧС выезжали 23 раза.-0-