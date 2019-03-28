Два литовца пытались провезти в Беларусь кокаин

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники пресекли попытку ввоза кокаина из Литвы, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
В пункте пропуска "Бенякони" около 17.00 27 марта во время осмотра пограничным нарядом автомобиля Volvo служебная собака отреагировала на перчаточный ящик. "Был обнаружен пакетик с порошком белого цвета. Вещество было передано правоохранителям для проведения экспертизы. Исследование показало, что изъятый порошок является кокаином, масса - чуть более 0,7 г", - рассказали в Госпогранкомитете.
Задержаны два гражданина Литвы - водитель и пассажир автомобиля. Они отрицают свою причастность к перемещению наркотика. В их отношении решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0
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