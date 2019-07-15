Два местных жителя в Осиповичах задержаны по подозрению в убийстве мужчины и его племянника

15 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. По подозрению в совершении двойного убийства в Осиповичах задержаны два местных жителя, сообщили БЕЛТА в УСК по Могилевской области.

Проводятся следственные действия, направленные на установление причастности данных лиц к преступлению.

Как сообщалось, утром 13 июля в милицию поступила информация, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Установлено, что это местные жители: 40-летний хозяин дома и его 26-летний племянник. УСК по Могилевской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.139.

Следователями совместно с сотрудниками милиции и экспертами проведен осмотр места происшествия. Назначены экспертные исследования.-0-