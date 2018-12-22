Два микроавтобуса столкнулись в Барановичском районе

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузового микроавтобуса тяжело травмирован в результате ДТП в Барановичском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 21 декабря примерно в 8.25 около деревни Павлиново. Брестчанин 1975 года рождения на "Фольксваген LT 35" двигался со стороны Бреста к Минску. По предварительной информации, на 200-м км автодороги М1/Е30 водитель, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Форд Транзит", за рулем которого находился 43-летний житель Минска. В результате ДТП минчанин оказался заблокирован в транспортном средстве.

Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из микроавтобуса и передали бригаде медиков. Мужчина с травмами госпитализирован в Барановичскую городскую больницу. По факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку.-0-