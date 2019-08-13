Два микроавтобуса столкнулись в Узденском районе

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе при столкновении двух микроавтобусов пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 12 августа около 11.30 на автодороге Р68 вблизи д.Валерьяны. Водитель Volkswagen Transporter двигался по съезду с трассы Р23 к Р68. При выезде со второстепенной дороги он столкнулся с Volkswagen LT35, который ехал справа по главной дороге, - рассказали в ГАИ. - В результате ДТП 16-летний пассажир Volkswagen Transporter получил телесные повреждения, не госпитализировался".
Пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности. По факту ДТП проводится проверка.
ГАИ напоминает, что за нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.5 ст.18.14 КоАП в отношении водителя предусмотрено административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 базовых величин (1БВ - Br25,5).-0-
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