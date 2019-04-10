Два минчанина задержаны с поличным после кражи велосипедов

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с поличным задержаны двое мужчин, которые подозреваются в хищении велосипедов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
В ходе разбирательств установлено, что 41-летний мужчина и его 27-летний напарник похищали имущество в основном в Ленинском районе, после чего перепродавали знакомому. Деньги тратили на собственные нужды.
Установлено шесть эпизодов хищения велосипедов.
Правоохранители проводят проверку на причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории других районов. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражу.-0-
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