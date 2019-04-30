30 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Два могилевчанина продавали поддельные больничные знакомым и приятелям, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Правоохранителям стало известно, что 32-летний электрослесарь одной из организаций города прямо в раздевалке по месту работы продавал больничные собственного изготовления 26-летнему коллеге. В безнаказанности своих действий мужчина не сомневался, он заверил покупателя, что обман останется нераскрытым, а последний сможет несколько дней отдохнуть от работы.

Еще один 50-летний не работающий, не судимый могилевчанин сбывал такие же документы у себя дома, в квартире по улице Профсоюзной. Клиенты приходили к нему по знакомству.

Все материалы по делу переданы в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков). Мужчинам грозит наказание в виде общественных работ, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет.-0-