Два мотоцикла столкнулись на проспекте Независимости

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель мотоцикла "Априлия" двигался по пр.Независимости со стороны ул.Волгоградской в направлении ул.Жасминовой. В результате несоблюдения безопасной дистанции, вблизи дома № 116, он совершил столкновение с мотоциклом "Кавасаки". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.







В ДТП пострадали оба мотоциклиста. Они доставлены в учреждение здравоохранения. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г.Минска, следователь и специалист управления ГКСЭ по г.Минску. По данному факту проводится проверка.

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Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами, стоящими или движущимися по соседним полосам движения.-0-