22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два наезда на пешеходов произошли в Гродно утром, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В 7.29 на улице Курчатова 24-летний водитель, управляя автомобилем "Ауди", двигался со стороны улицы Горького. Вблизи одного из корпусов гродненского университета перед нерегулируемым пешеходным переходом он приостановился и пропустил переходящих дорогу пешеходов. Начал движение, но совершил наезд на 53-летнего мужчину. После аварии его с травмами забрала карета скорой помощи.

Второе ДТП совершено на кольцевой развязке "Форты". Около 8 часов 61-летний водитель, управляя автомобилем "Рено", двигался по улице Болдина. Перед кольцевой развязкой остановился на красный сигнал светофора. После включения разрешающего зеленого, он начал движение и совершил наезд на пенсионерку. По предварительной информации, наезд был совершен в нескольких метрах от перехода. Женщина госпитализирована. Обстоятельства наезда выясняются.-0-