Два нападения на таксистов произошли в выходные - подозреваемые задержаны

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два нападения на таксистов произошли в Беларуси в выходные. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

7 августа около 5.00 в Новополоцкий ГОВД обратился 59-летний водитель такси. Мужчина рассказал, что несколько минут назад пьяный пассажир под угрозой ножа требовал отдать ему выручку. Не получив денег, молодой человек скрылся вместе с приятелями. На поиски злоумышленника были ориентированы все правоохранители Новополоцка. Через полчаса компанию задержали.

Сыщики установили, что четверо молодых людей весь вечер распивали алкоголь в разных местах города. Вызвав такси, собутыльники собирались отправиться по домам. Поскольку деньги у них закончились, было решено по окончании поездки просто убежать. Приехав на место, трое пассажиров вышли из авто. Оставшийся в салоне 18-летний парень достал нож, приставил его к животу водителя и потребовал отдать ему деньги. Получив отказ, молодой человек сбежал. Ранее проблем с законом он не имел.

А в Борисове ночью с 8 на 9 августа в милицию обратился 34-летний водитель такси. Мужчина заявил, что пассажир избил его и забрал дневную выручку. Личный состав уголовного розыска Загородного отдела Борисовского РУВД немедленно подняли по тревоге. В 6.00 подозреваемого задержали в гостях у знакомых. Им оказался ранее судимый 28-летний житель Витебской области.

Оперативники установили, что поздно вечером подозреваемый решил воспользоваться такси. По прибытии к месту назначения начал душить водителя, потом несколько раз ударил кулаком в лицо и под угрозой потребовал отдать деньги и отвезти в другое место. Таксист передал нападавшему Br100 и согласился на поездку, только попросил смыть кровь. По пути мужчины остановились около колонки с водой. Из машины вышли оба: пока потерпевший умывался, злоумышленник контролировал его. В какой-то момент подозреваемый отвлекся, и водитель смог запрыгнуть в машину и уехать.

В отношении обоих задержанных Следственным комитетом возбуждены уголовные дела за разбой.

Как сообщили в ГУУР МВД, нападения на таксистов нечасто, но случаются. Для упреждения потенциально опасных ситуаций правоохранители советуют водителям оценивать состояние пассажиров при посадке в авто, договориться с диспетчером и коллегами об условных сигналах в случае возникновения угрозы жизни и здоровью.-0-