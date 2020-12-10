Два нападения рецидивисток на мужчин произошли в Борисовском районе

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения УСК по Минской области фиксируют рост преступлений против жизни и здоровья, совершенных женщинами по отношению к супругам или сожителям. В Борисовском районе 4 декабря следователи дважды за сутки выезжали на подобные происшествия, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

В первом случае около 5 утра 47-летняя жительница одной из деревень района во время распития спиртных напитков с супругом в ходе конфликта несколько раз ударила его топором по голове. Затем она сама позвонила в скорую помощь и сообщила о случившемся.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.139 (покушение на убийство, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) УК. Ранее борисовчанка уже была судима за покушение на убийство в отношении этого же мужчины и лишь несколько месяцев назад освободилась из мест лишения свободы.

Во втором случае вечером того же дня поступило сообщение о причинении мужчине ножевого ранения. По предварительной информации, около 20.00 в квартире 27-летняя женщина во время пьяной ссоры ударила 29-летнего сожителя ножом в живот. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное повторно) УК. Ранее женщина уже отбывала наказание за причинение тяжкого телесного повреждения знакомому, которого тоже ударила ножом.

По данным медицинского освидетельствования, женщины в обоих случаях в момент преступления были в состоянии алкогольного опьянения. Они заключены под стражу.

За январь - ноябрь подразделениями УСК по Минской области завершено расследование 48 уголовных дел по ст.139 (убийство) УК. Девять из десяти преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.-0-