Два несчастных случая при работе со станками произошли в Минской области

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два несчастных случая на производстве произошли 29 января в Минской области. Следователи проводят проверки по этим фактам, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В Слуцке на одном из городских комбинатов токарь ремонтно-механического участка обрабатывал металлическую деталь, и его руку затянуло в станок. С травмами предплечья 61-летний мужчина доставлен в больницу.

Второе ЧП произошло в Молодечненском районе. По предварительным данным, 33-летний работник настраивал деревообрабатывающий станок, не выключив его. В результате мужчина лишился средних фаланг пальцев руки. Он госпитализирован.

Следователи осмотрели места происшествий, опросили сотрудников предприятий. Назначены экспертизы. Правоохранителям предстоит установить, были ли допущены нарушения правил охраны труда должностными лицами.-0-