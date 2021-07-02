Два нетрезвых мозырянина оказали сопротивление патрульным - возбуждено уголовное дело

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин в Мозыре оказали сопротивление патрульным, пресекавшим нарушение, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Вечером 30 июня на улице Ульяновской в Мозыре шесть человек распивали спиртное прямо на детской площадке. Об этом жильцы сообщили в местный РОВД. На требование прибывших патрульных проследовать в отдел для разбирательства 55-летний мужчина схватил одного из них за форму, сорвал погон и наручные часы. У второго сотрудника 64-летний знакомый нападавшего попытался вырвать резиновую палку. В итоге обоих мозырян задержали. По результатам медосвидетельствования, в их крови обнаружено 1,08 и 3,2 промилле алкоголя", - рассказали в МВД.

В отношении нарушителей составлены протоколы за распитие алкоголя в общественном месте. Также следователи возбудили уголовное дело за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия.

Один из фигурантов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.-0-