Два оршанца украли из фур в РФ товаров на сумму более 1 млн российских рублей 

27 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В России за кражи из фур задержаны двое белорусов. Такая информация размещена на Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.





Информацию о двух лидерах криминальной среды, промышлявших кражами из большегрузов, российские правоохранители получили от своих белорусских коллег. Дальнейшие мероприятия по документированию преступной деятельности и задержанию криминального дуэта оперативники Витебского областного управления ГУБОПиК МВД и отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Владимирской области провели сообща.





Установлено, что только за год жители Орши, в возрасте 42 и 54 лет, украли товаров на общую сумму свыше 1 млн российских рублей. Злоумышленники промышляли на автостоянках и заправках, воруя из фур продукты питания, бытовую технику, стройматериалы. Фигуранты имели солидный криминальный опыт в этой сфере, за что привлекались к уголовной ответственности в обеих странах. Старший из них позиционировал себя "уголовным авторитетом".





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Мужчины арестованы. В отношении них в России возбуждено уголовное дело за кражу группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению иных аналогичных преступлений как в России, так и на родине.-0-