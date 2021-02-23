Два парня попались на сбыте фальшивых денег - предстоит суд

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении неработающих 21-летнего и 19-летнего парней, которым инкриминированы хранение с целью сбыта и сбыт поддельной иностранной валюты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Как следует из материалов дела, фигуранты до 1 ноября 2020 года из корыстных побуждений приобрели и хранили не менее 7 поддельных денежных билетов Национального банка России, каждый номиналом 5 тыс. рублей. Часть купюр они вскоре сбыли.

При даче показаний один из обвиняемых сообщил, что вместе с товарищем в сентябре 2020 года приобрел фальшивые деньги в Москве, а затем сбыл поддельную иностранную валюту в Беларуси.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли шесть таких денежных билетов, когда граждане, не осведомленные о преступной деятельности обвиняемых, пытались обменять их в отделениях различных банков.

Ранее избранные меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения. Предварительное расследование по уголовному делу проводил Фрунзенский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-