Два пассажира автобуса пострадали в ДТП в Гомельском районе

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе в ДТП пострадали два пассажира автобуса, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 1 июня примерно в 16.40. 59-летний водитель автобуса прибегнул к резкому маневру и оказался на встречной полосе. Он хотел избежать столкновения с автомобилем Mitsubishi, выехавшим с второстепенной дороги.

В это время в салоне автобуса упали 60-летняя и 74-летняя пассажирки. С травмами женщин доставили в больницу.

Водитель легковушки скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками ОГАИ Гомельского РОВД.-0-