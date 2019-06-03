Два пассажира автобуса пострадали в ДТП в Гомельском районе

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе в ДТП пострадали два пассажира автобуса, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Инцидент произошел 1 июня примерно в 16.40. 59-летний водитель автобуса прибегнул к резкому маневру и оказался на встречной полосе. Он хотел избежать столкновения с автомобилем Mitsubishi, выехавшим с второстепенной дороги.
В это время в салоне автобуса упали 60-летняя и 74-летняя пассажирки. С травмами женщин доставили в больницу.
Водитель легковушки скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками ОГАИ Гомельского РОВД.-0-
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