14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пассажира маршрутного такси пострадали в ДТП на Партизанском проспекте в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 08.30 водитель 1997 года рождения, управляя грузовым автомобилем "МАЗ", двигался по пр.Партизанскому со стороны ул.Варвашени в направлении ул.Центральной. При перестроении он столкнулся с попутным пассажирским микроавтобусом "Мерседес".

"В результате ДТП два пассажира (девушка 2000 года рождения и женщина 1974 года рождения) маршрутки получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения", - уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся попутно без изменения направления.-0-