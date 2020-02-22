Два пенсионера погибли за сутки на пожарах в Беларуси

Фото из архива

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пенсионера погибли за прошедшие сутки на пожарах в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС. Первый инцидент произошел в агрогородке Хотыничи Ганцевичского района Брестской области. Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Раздяловичской поступило спасателям 21 февраля в 10.26. В огне погиб хозяин 1958 года рождения. В 21.56 поступило сообщение о горящем доме по улице Луговой в агрогородке Поколюбичи Гомельского района. Погибла хозяйка 1956 года рождения. Причины пожаров устанавливаются. Накануне в больнице умер от ожогов мужчина 1963 года рождения. 13 февраля во время курения в лесу возле деревни Дубеи Солигорского района на нем загорелась одежда.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!