Два пенсионера провалились под лед на озере в Чашникском районе

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пенсионера сегодня утром провалились под лед на озере Лукомское в Чашникском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.
Работники МЧС спасли 63-летнего мужчину. Он госпитализирован с предварительным диагнозом "общее переохлаждение". Второго человека, извлеченного из воды, спасти не удалось.
Как стало известно, мужчины отправились на озеро, чтобы порыбачить. Двигаясь по озеру, они провалились под лед.
В МЧС напомнили, что во время весеннего паводка лед на реках становится рыхлым. Ходить по нему очень опасно.-0-
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